Насірову повністю відмовили в задоволенні позову до лікаря Соколова (ВІДЕО)

Роман Насіров, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n115865-nasirovu-povnistu-vidmovyly-v-zadovolenni-pozovu-do-likarya-sokolova-video.html

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Шевченківський районний суд Києва вирішив у повному обсязі відмовити в задоволенні позову екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова до співробітника Інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска лікаря-кардіолога Максима Соколова.

Це рішення протягом 30-ти днів з моменту його оголошення може бути оскаржене в Київському апеляційному суді, повідомляється у Твіттері громадської організації «Центр протидії корупції».

Повний текст рішення з’явиться протягом найближчих десяти робочих днів.

Суддя повністю відмовила у задоволенні позову Насірова до лікаря Соколова! pic.twitter.com/NAN0YMZsqb — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 19 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Насіров подав до суду на Соколова з наміром стягнути 1 млн грн компенсації через розголошення його даних.

Під час торішнього судового процесу над Насіровим щодо підозр у розкраданні 2 млрд грн держбюджету, його адвокати заявляли про необхідність термінової госпіталізації свого підзахисного у зв’язку із проблемами з серцем. Тоді правоохоронці звернулися до Інституту кардіології для уточнення цього діагнозу. Обстеження Насірова в цьому медичному закладі не виявило в нього патологій. Соколов як голова відповідної комісії надав свідчення в суді з цього питання, зокрема, він розповідав про стан здоров’я Насірова.