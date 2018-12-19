Трампа знову зловили на брехні, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n115862-trampa-zlovyly-na-brehni-vin-pidpysuvav-dogovir-pro-budivnyctvo-trump-tower-u-moskvi-cnn.html

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Дональд Трамп у жовтні 2015 року підписав офіційний лист про наміри побудувати готельно-торговельний комплексу Trump Tower (Трамп Тауер) у центрі Москви.

Попередні заяви Трампа і нещодавні заяви його адвоката Руді Джуліані спростовує документ, який отримала CNN.

Під листом про наміри, який можна переглянути за цим посиланням, стоять підписи Дональда Трампа і Андрія Розова, власника російської компанії-забудовника I.C.Expert Investment.

Адвокат Трампа Руді Джуліані нещодавно відповів негативно на запитання CNN щодо планів побудувати Trump Tower у Москві. Він сказав, що «плани були, але лист не було підписано».

Проект згодом згорнули й Дональд Трамп під час передвиборної кампанії не згадував про те, що колись мав намір інвестувати у Росію.

За умовами проекту компанія Дональда Трампа Trump Acquisition LLC отримала б передоплату у розмірі 4 млн дол., відсоток від продажів, контроль над маркетингом і проектуванням, а також право назвати спа в готелі ім’ям доньки Дональда Трампа Іванки.

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен минулого тижня визнав, що брехав під час свідчень у 2017 році у Сенаті США. Тоді йшлося і про можливе будівництво «Трамп-тауер» у Москві.

Коен міг піти на визнання провини, сподіваючись на більш м’який вирок. Під час розслідування команди спецпрокурора Роберта Мюллера юрист визнав себе винним у фінансових махінаціях під час передвиборної кампанії. Юрист також відомий тим, що заплатив порноактрисі Стормі Деніелс за мовчання про її зв’язки з Трампом.