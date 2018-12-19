Трампа снова поймали на лжи, фото — Reuters

https://racurs.ua/n115862-trampa-poymali-na-lji-on-podpisyval-dogovor-o-stroitelstve-trump-tower-v-moskve-cnn.html

Racurs.ua

Дональд Трамп в октябре 2015 года подписал официальное письмо о намерениях построить гостинично-торговый комплекс Trump Tower (Трамп Тауэр) в центре Москвы.

Предыдущие заявления Трампа и недавние заявления его адвоката Руди Джулиани опровергает документ, который есть в распоряжении CNN.

Под письмом о намерениях, которое можно прочитать по этой ссылке, стоят подписи Дональда Трампа и Андрея Розова, владельца российской компании-застройщика I.C.Expert Investment.

Адвокат Трампа Руди Джулиани недавно ответил отрицательно на вопрос CNN о планах построить Trump Tower в Москве. Он сказал, что «планы были, но письмо не было подписано».

Проект впоследствии свернули и Дональд Трамп во время предвыборной кампании не вспоминал о том, что когда-то намеревался инвестировать в Россию.

Согласно условий проекта договора компания Дональда Трампа Trump Acquisition LLC получила бы предоплату 4 млн долл., процент от будущих продаж, контроль над маркетингом и проектированием, а также право назвать спа в отеле именем дочери Дональда Трампа Иванки.

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн на прошлой неделе признал, что лгал во время показаний в 2017 году в Сенате США. Тогда речь шла о возможном строительстве «Трамп-тауэр» в Москве.

Коэн мог пойти на признание вины, желая получить более мягкий приговор. Во время расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера юрист признал себя виновным в финансовых махинациях во время предвыборной кампании. Коэн также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с Трампом.