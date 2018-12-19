Озеро покрывается льдом на границе США: увидеть уникальные кадры можно все реже (ВИДЕО)

Серфинг на озере Верхнее / Фото: wgntv.com

https://racurs.ua/n115861-ozero-pokryvaetsya-ldom-na-granice-ssha-uvidet-unikalnye-kadry-mojno-vse-reje-video.html

Racurs.ua

На границе США и Канады исследователям удалось зафиксировать на видео, как озеро Верхнее (Lake Superior), которое является самым большим пресноводным озером в мире по площади, покрывается льдом. Видео обнародовано на Youtube-канале RadiantSpiritGallery.

Отмечается, что кадры были сняты позапрошлой зимой на самом крупном и глубоком озере в системе Великих озер.

Фотографам группы RadiantSpirit удалось снять видео, демонстрирующее движение ледяных щитов по поверхности озера.

Температура центральной части озера летом не превышает +4 °C, а зимой не замерзает из-за штормов. National Geographic отмечает, что прибрежная зона озера покрыта льдом с начала декабря по конец апреля.

Вместе с тем, напомним, что в Карпатах местами намело уже почти 80 см снега. Кроме того, метеорологи заявляют, что 19−20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.