В Карпатах местами намело уже почти 80 см снега (ФОТО)

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбук

https://racurs.ua/n115860-v-karpatah-mestami-namelo-uje-pochti-80-sm-snega-foto.html

Racurs.ua

В горах Карпат 19 декабря насыпало 79 см снега. Об этом сообщается на странице сообщества «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook.

На горе Пожижевская по состоянию на сегодняшнее утро высота снежного покрова составляет 37−67 см. Температура воздуха здесь зафиксирована в 5° ниже нуля, ветра нет, облачно. Сохраняется опасность схода лавин.

На Закарпатье на снеголавинной станции Плай тоже штиль, температура воздуха минус 7°. Снега намело до 49 см.

На снеголавинном посту Драгобат высота снежного покрова составляет 79 см, а температура воздуха 10° ниже нуля.

Кроме того, метеорологи заявляют, что 19−20 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. В горах западной и центральной частей Закарпатской и Львовской областей ожидается низкая снеголавинная опасность первого уровня.

Туристов призывают избегать крутых склонов, поскольку возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.

Напомним, на днях небывалые осадки вызвали снежный коллапс на дорогах западной Украины. Снег в некоторых областях шел несколько дней подряд.