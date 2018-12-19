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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Фейсбук

В Карпатах местами намело уже почти 80 см снега (ФОТО)

19 дек 2018, 15:40
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В горах Карпат 19 декабря насыпало 79 см снега. Об этом сообщается на странице сообщества «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook.

На горе Пожижевская по состоянию на сегодняшнее утро высота снежного покрова составляет 37−67 см. Температура воздуха здесь зафиксирована в 5° ниже нуля, ветра нет, облачно. Сохраняется опасность схода лавин.

На Закарпатье на снеголавинной станции Плай тоже штиль, температура воздуха минус 7°. Снега намело до 49 см.

На снеголавинном посту Драгобат высота снежного покрова составляет 79 см, а температура воздуха 10° ниже нуля.

Кроме того, метеорологи заявляют, что 19−20 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. В горах западной и центральной частей Закарпатской и Львовской областей ожидается низкая снеголавинная опасность первого уровня.

Туристов призывают избегать крутых склонов, поскольку возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост и Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах в Facebook

Напомним, на днях небывалые осадки вызвали снежный коллапс на дорогах западной Украины. Снег в некоторых областях шел несколько дней подряд.

Источник: Ракурс


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