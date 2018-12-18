Небывалые осадки вызвали снежный коллапс на западе Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Снежный коллапс на дорогах, фото — ГСЧС

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Небывалые осадки вызвали снежный коллапс на дорогах западной Украины. Снег в некоторых областях идет уже третий день подряд.

Осадки вызвали большое количество вызовов спасателей, которые высвобождают из сугробов автомобили, сообщили 18 декабря в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области.

Волынская ГСЧС высвободила в понедельник, 17 декабря, из сугробов 30 автомобилей. Особое внимание — автобусам и фурам, которые на скользких дорогах съезжают в кювет. Четыре автобуса с пассажирами вытянула из сугробов техника спасателей.

В Киверцовском районе вблизи села Жабка сотрудники ГСЧС отбуксировали из кювета и установили на дорогу грузовой автомобиль с прицепом.

В областном центре техника не справляется со снегом и большинство улиц традиционно превратились в лыжные трассы. В Луцке и во вторник идет небольшой снег, а синоптики обещают, что он прекратится только в обед.

На Тернопольщине спасатели извлекли из кювета на проезжую часть два рейсовых автобуса и столько же экипажей автомобилей скорой медицинской помощи.

На Ивано-Франковщине вечером 17 декабря спасатели освободили из снежных заносов четыре транспортных средства. Среди них — школьный автобус, микроавтобус «Мерседес Варио», который ехал из Львова в Черновцы.

Тем временем синоптики предупредили о лавинной опасности в высокогорной восточной части Закарпатской области. Спасатели отметили, что опасность ожидается третьего уровня.

Местные в соцсетях воспринимают ситуацию с сугробами и заносами на городских дорогах не только с критикой власти, но и с юмором.

Напомним, что синоптики прогнозировали в Украине 18 декабря снежную погоду в западных и части центральных областей. Там днем ​​ожидали небольшой снег. На остальной территории — без существенных осадков.