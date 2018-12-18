Небувалі опади спричинили сніговий колапс на заході України (ФОТО, ВІДЕО)

Сніговий колапс на дорогах, фото — ДСНС

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Небувалі опади спричинили сніговий колапс на дорогах західної України. Сніг у деяких областях йде уже третій день поспіль.

Опади спричинили велику кількість викликів рятувальників, які вивільняють із заметів автомобілі, повідомили 18 грудня у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Волинська ДСНС вивільнила у понеділок, 17 грудня, із заметів 30 автомобілів. Особлива увага — автобусам і фурам, які на слизьких дорогах з’їжджають у кювет. Чотири автобуси із пасажирами витягнула із заметів техніка рятувальників.

У Ківерцівському районі поблизу села Жабка співробітники ДСНС відбуксирували із кювету та встановили на дорогу вантажний автомобіль з причепом.

В обласному центрі техніка не справляється зі снігом і більшість вулиць традиційно перетворилися у лижні траси. У Луцьку і у вівторок йде невеликий сніг, а синоптики обіцяють, що він припиниться тільки в обідню пору.

На Тернопільщині рятувальники витягнули із кювета на проїжджу частину два рейсові автобуси і стільки ж екіпажів автомобілів швидкої медичної допомоги.

На Івано-Франківщині увечері 17 грудня рятувальники вивільнили зі снігових заметів чотири транспортні засоби. Серед них — шкільний автобус, пасажирський мікроавтобус «Мерседес Варіо», який їхав зі Львова до Чернівців.

Тим часом синоптики попередили про лавинну небезпеку у високогір’ї східної частини Закарпатської області. Рятувальники зазначили, що небезпека очікується третього рівня.

Місцеві у соцмережах сприймають ситуацію із кучугурами і заметами навіть на міських дорогах не тільки із критикою влади, але й з гумором.

Нагадаємо, що синоптики прогнозували в Україні 18 грудня сніжну погоду в західних та частині центральних областей. Там вдень очікували невеликий сніг. На решті території, як і минулої доби, — без істотних опадів.