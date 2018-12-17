Погода в Україні на 18 грудня: на дорогах очікується ожеледиця (КАРТА)

Синоптики прогнозують ожеледицю в більшості регіонів України

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Погода в Україні 18 грудня продовжить залишатися сніжною лише в західних та частині центральних областей, де вночі очікується помірний, а вдень — невеликий сніг. На решті території, як і минулої доби, — без істотних опадів.

Також на дорогах України, окрім більшості районів півдня, очікується ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Напрямок вітру синоптики прогнозують переважно східний, 5−10 м/с, у Приазов’ї — пориви 15−20 м/с.

Погода в Києві 18 грудня буде хмарною, проте без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -8 … -10°, вдень піднімуться до -6 … -8°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Львові протягом наступної доби йтиме сніг. Вночі температура становитиме -3 … -5°, вдень — -1 … -3°. Вітер східний, 5−10 м/с.

В Одесі доба мине без істотних опадів, температура перебуватиме в межах -2 … -4°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі 18 грудня також мине без істотних опадів. Вночі термометри покажуть -6 … -8°, вдень — -3 … -5°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Харкові істотних опадів синоптики також не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме -7 … -9°, вдень — -4 … -6°. Вітер східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби очікується сніг. Вночі метеорологи прогнозують -3 … -5°, вдень — -1 … +1°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 18 грудня буде доволі спокійним, періодично траплятимуться лише невеликі збурення.

Нагадаємо, з 18 грудня в Україні очікується сильне похолодання.