Погода в Украине на 18 декабря: на дорогах ожидается гололедица (КАРТА)

Синоптики прогнозируют гололедицу в большинстве регионов Украины

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Racurs.ua

Погода в Украине 18 декабря продолжит оставаться снежной только в западных и части центральных областей, где ночью ожидается умеренный, а днем — небольшой снег. На остальной территории, как и в прошлые сутки, — без существенных осадков.

Также на дорогах Украины, кроме большинства районов юга, ожидается гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Направление ветра синоптики прогнозируют преимущественно восточное, 5−10 м/с, в Приазовье — порывы 15−20 м/с.

Погода в Киеве 18 декабря будет облачной, но без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -8 … -10°, днем поднимутся до -6 … -8°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение следующих суток будет идти снег. Ночью температура составит -3 … -5°, днем — -1 … -3°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков, температура будет находиться в пределах -2 … -4°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре 18 декабря также пройдет без осадков. Ночью градусники покажут -6 … -8°, днем — -3 … -5°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Харькове осадков синоптики также не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит -7 … -9°, днем — -4 … -6°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье в течение суток ожидается снег. Ночью метеорологи прогнозируют -3 … -5°, днем — -1 … +1°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 декабря будет довольно спокойной, периодически будут происходить лишь небольшие возмущения.

Напомним, с 18 декабря в Украине ожидается сильное похолодание.