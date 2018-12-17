Организаторы форума в Давосе выдвинули пять условий для подсанкционного российского бизнесмена Дерипаски

Организаторы Всемирного экономического форума, выдвинули пять условий для Олега Дерипаски. Фото: Википедия

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Racurs.ua

Организаторы Всемирного экономического форума, который состоится в Давосе, выдвинули пять условий для трех российских бизнесменов, к которым применяются американские санкции. Речь идет о бизнесменах Андрее Костине, Викторе Вексельберге и Олеге Дерипаске, пишет DW.

Первое условие заключается в том, что никакие платежи от них, связанные с участием в форуме, не должны проходить через американские банки. Также для организации визита этих бизнесменов в Давос не должна использоваться американская инфраструктура, включая облачные сервисы или серверы для интернет-трафика.

Организаторы также должны убедиться, что граждане США, присутствующие на форуме, не будут взаимодействовать с российскими бизнесменами. Организаторы не будут помогать Костину, Вексельбергу и Дерипаске с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых они могут извлечь какую-либо выгоду.

Также эти бизнесмены не могут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эти условия. Он заявил, что в Москве все равно приветствуют позицию руководства форума, решившего допустить к участию этих трех российских бизнесменов. По его словам, все эти ограничения будут компенсированы за счет контактов с предпринимателями из других стран.

Напомним, что ради отмены американских санкций Дерипаска готов избавиться от доли в «Группе ГАЗ».