Запретный город в Пекине стал самым посещаемым музеем мира

В 2018 году Запретный город посетили 17 млн ​​человек, фото - Википедия

https://racurs.ua/n115749-zapretnyy-gorod-v-pekine-stal-samym-poseschaemym-muzeem-mira.html

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Древняя резиденция китайских императоров в Пекине, также известная как Запретный город, стала самым посещаемым музеем мира по итогам 2018 года.

Комплекс Гугун (Древний дворец или Запретный город) ранее был зимней резиденцией императора Китая, сообщает 17 декабря ecns. cn

На прошлой неделе, по данным администрации, он принял 17-миллионного посетителя в 2018 году. Это на 6,25% больше показателя прошлого года.

При этом большую часть посетителей составляют молодые люди до 30 лет. Недавно музей ограничил количество посещений до 80 тыс. в день, чтобы обеспечить сохранение древней архитектуры и артефактов.

Запретный город — самый большой дворцовый комплекс в мире. Он расположен в центре Пекина, занимая площадь в 72 га. В нем расположено более 900 домов.

Запретный город — образец китайской дворцовой архитектуры, служил резиденцией для правителей Китая династий Мин и Цин, то есть с 1420 по 1912 годы. Запретный город получил свое название неслучайно: вход на его территорию был запрещен обычным людям под страхом медленной и мучительной смерти.

Музей на территории дворца образовали в 1925 году. Здесь насчитывается 1,86 млн экспонатов, из которых когда-либо выставлялись только 2%. До 2020 года предполагается сделать доступными до 8% общей коллекции.

Недавно TripAdvisor назвал самые популярные туристические объекты 2018 года. Первое место в рейтинге занял римский Колизей. Ресурс определил собственный рейтинг, ссылаясь на данные бронирования туристов.