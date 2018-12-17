EASA сертифицировала «Украэрорух»: ЕС впервые в истории начал открывать свое небо для Украины

Фото: "Украэрорух" получил сертификат соответствия нормам Евросоюза / Главком

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Госпредприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух» получило сертификат соответствия нормам Европейского Союза как национальный провайдер аэронавигационного обслуживания, сообщает пресс-служба предприятия.

Представители «Украэроруха» получили сертификат 17 декабря в штаб-квартире Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в Кельне. Ранее госпредприятие успешно прошло масштабный аудит EASA.

Теперь этот сертификат является основанием для получения прав от Словакии на предоставление услуг в словацком воздушном пространстве, в частности по выполнению операций на аэродроме «Ужгород». Речь идет об особенностях ужгородского аэропорта, поскольку самолеты там взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии из-за близости взлетно-посадочной полосы к государственной границе.

«ЕС впервые в истории международного партнерства открывает свое небо для страны, не входящей в блок, в частности, в части воздушного пространства Словакии», — отметил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпаниям Европы разрешили летать в Украину из аэропортов Польши.