МВД сообщило об упрощении правил госрегистрации автомобилей (ИНФОГРАФИКА)

В Украине внесены изменения в постановление о государственной регистрации транспортных средств. Фото: Kafedra

https://racurs.ua/n115747-mvd-soobschilo-ob-uproschenii-pravil-gosregistracii-avtomobiley-infografika.html

Racurs.ua

В Украине внесены изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Twitter.

Согласно новым правилам, отныне не будет проводиться обязательный экспертный осмотр во время установки газобаллонного оборудования, выдачи временного регистрационного талона для передачи права пользования (распоряжения) автомобилем, регистрации новых транспортных средств, их перерегистрации в связи с изменением личных данных или места жительства владельца, а также выбраковки транспортного средства.

По словам начальника главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия, отныне эти услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно у администратора сервисного центра, без необходимости проведения экспертного осмотра.

Как сообщал «Ракурс», в прошлом году правительство внесло изменения в процесс техосмотра автотранспорта, предусматривающие фото- и видеофиксацию процесса проведения обязательного технического контроля, о чем исполнитель предупреждает заказчика.