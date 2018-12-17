Не меняют свои убеждения: озвучено заявление внеочередного синода УПЦ МП по поводу последних событий (ВИДЕО)

Во время синода, фото: YouTube

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Racurs.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) продолжает считать священнослужителей, которые недавно объединились в Православную церковь Украины, «раскольническими течениями» и «неканоническими структурами», а потому решение объединительного собора, провозгласившего создание автокефальной православной украинской церкви, по мнению иерархов УПЦ МП, «не имеет никакого значения».

Такие результаты сегодняшнего внеочередного синода УПЦ МП, который состоялся на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил в комментарии пресс-службе УПЦ МП управляющий делами патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Также, по его словам, было принято решение об увольнении с должностей и запрете осуществлять священнослужения относительно священников, которые приняли участие в объединительном соборе 15 декабря. В частности, речь идет о митрополите Винницком и Барском Симеоне и епископе Переяслав-Хмельницком Александре.

Новым епископом Переяслав-Хмельницким в УПЦ МП стал клирик Киевской епархии архимандрит Дионисий (Пилипчук), викарным архиереем Днепропетровской епархии стал архимандрит Андрей.

Отмечается, что синод также призывает верующих и священнослужителей УПЦ МП молиться за тех, «кто отошел в раскол», чтобы «Господь вразумил и дал силы вернуться в лоно православной церкви».

«Украинская православная церковь жива, она действует, она служит своему народу», — отмечает Антоний.

Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний недавно рассказал, какой теперь статус в Украине имеет УПЦ МП.