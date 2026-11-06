В Киеве жители перекрыли дорогу из-за длительных обесточений. Фото:

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Тривала відсутність електропостачання в Києві призвела до мітингів.

У пітницю, 6 листопада, мешканці житлових будинків на Виноградарі перекрили дорогу через тривалу відсутність світла. Місцеві жителі кажуть, що електрики в їхніх домівках немає вже третю добу. Рух транспорту на проспекті Свободи у Подільському районі столиці зупинився й утворився затор. Про це пишуть київські Telegram-канали.

Тим часом в «Укренерго» повідомили, що наразі аварійні відключення діють у Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Там вимкнули п’ять черг. Це роблять, щоб не допустити зниження рівня напруги в енергосистемі.

Особливо складна ситуація у Києві. Через це графіки відключень протягом дня можуть часто змінюватися.

Нагадаємо, увечері 4 листопада мешканці одразу у кількох локаціях Києва перекрили дорогу через тривалу відсутність електроенергії. Через протести рух транспорту на цих ділянках доріг був ускладнений.