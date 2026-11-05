Сергей Корецкий, фото: t.me/Koretskyi_official

https://racurs.ua/n217250-kabmin-peredast-kievu-10-dopolnitelnyh-generatorov-dlya-vodokanala-koreckiy.html

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Уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу. Ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.

Про це сьогодні, 5 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення, — наголосив Корецький.

Він додав, що генератори передають коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання, — додав прем'єр.

Варто додати, що «Київводоканал» у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомив, що у столиці через аварійні знеструмлення зі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання. Послуга вже поступово відновлюється, — вказано в повідомленні.

У водоканалі додали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду.