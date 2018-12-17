После Собора: Епифаний рассказал о новом статусе Московского патриархата, который сегодня проводит экстренное заседание в Лавре

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний Фото: 24news.com.ua

https://racurs.ua/n115736-posle-sobora-epifaniy-rasskazal-o-novom-statuse-moskovskogo-patriarhata-kotoryy-segodnya.html

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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, которого в субботу, 15 декабря, избрали на объединительном соборе, рассказал о новом статусе Московского патриархата в Украине, а также его главы митрополита Онуфрия.

По словам Епифания, Онуфрий отныне будет считаться митрополитом Российской православной церкви, так как ранее Вселенский патриарх Варфоломей предупреждал Онуфрия, что после объединительного собора титул «митрополита Киевского и всея Украины» получит предстоятель Православной церкви Украины, пишет ТСН.

«Не может существовать двух митрополитов Киевских. Поэтому митрополит Онуфрий будет лишь митрополитом РПЦ в Украине», — отметил Епифаний.

Он отметил, что приходы Московского патриархата находятся под контролем РПЦ, имея украинскую регистрацию.

Епифаний также призвал иерархов УПЦ МП и верующих войти в состав единой Православной церкви Украины.

Кроме этого, сегодня стало известно о проведении на территории Киево-Печерской лавры внеочередного заседания священного синода УПЦ МП, который возглавляет митрополит Онуфрий. В ходе этого заседания представители РПЦ в Украине должны рассмотреть вопросы, «связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед УПЦ».

Напомним, 15 декабря объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины. В свою очередь, по словам президента Петра Порошенко, украинцы «недооценили влияние российской церкви на дочернюю структуру в Украине».