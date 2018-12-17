Після Собору: Епіфаній розповів про новий статус Московського патріархату, який сьогодні проводить екстрену нараду у Лаврі

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній Фото: 24news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n115736-pislya-soboru-epifaniy-rozpoviv-pro-novyy-status-moskovskogo-patriarhatu-yakyy-sogodni-provodyt.html

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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній, якого у суботу, 15 грудня, обрали на об'єднавчому соборі, розповів про новий статус Московського патріархату в Україні, а також його глави митрополита Онуфрія.

За словами Епіфанія, Онуфрій відтепер буде вважатися митрополитом Російської православної церкви, оскільки раніше Вселенський патріарх Варфоломій у листі до Онуфрія попереджав, що після об'єднавчого собору титул «митрополита Київського і всієї України» отримає предстоятель Православної церкви України, пише ТСН.

«Не може існувати двох митрополитів Київських. Тому митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом РПЦ в Україні», — зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що парафії Московського патріархату знаходяться під контролем РПЦ, маючи українську реєстрацію.

Епіфаній також закликав ієрархів УПЦ МП та вірян увійти до складу єдиної Православної церкви України.

Окрім цього, сьогодні стало відомо про проведення на території Києво-Печерської лаври позачергового засідання священного синоду УПЦ МП, яке очолює митрополит Онуфрій. Під час цього засідання представники РПЦ в Україні мають розглянути питання, «пов'язані з викликами, які зараз постають перед УПЦ».

Нагадаємо, 15 грудня об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України. За словами президента Петра Порошенка, українці «недооцінили вплив російської церкви на дочірню структуру в Україні».