Петро Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n115708-my-nedoocinyly-vplyv-rosiyskoyi-cerkvy-na-dochirnu-strukturu-v-ukrayini-poroshenko.html

Racurs.ua

З десяти ієрархів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), які підписали звернення до константинопольського патріарха щодо автокефалії української церкви, до вчорашнього об'єднавчого собору дісталися лише двоє. Про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, це стало результатом тиску з боку Російської православної церкви (РПЦ).

«Ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні», — зазначає Порошенко.

За його словами, процесом надання українській православній церкві автокефалії він, як президент України, почав займатися ще в 2014 році, перша зустріч зі Вселенським патріархом відбулася на початку 2016 року.

З того часу регулярно продовжувалися зустрічі та консультації.

«Потрібно було два роки, для того, щоб ми вийшли на публічну площину», — повідомив президент.

Порошенко зазначив, що важливу роль відіграла наполеглива позиція константинопольського патріарха, екзархів, а також підтримка ініціативи щодо томосу Верховною Радою, громадськими організаціями та політичними діячами.

Нагадаємо, вчора на об'єднавчому соборі в Києві було створено Православну церкву України. Її очільником обрали митрополита Епіфанія.