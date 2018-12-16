Петр Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/n115708-my-nedoocenili-vliyanie-rossiyskoy-cerkvi-na-dochernuu-strukturu-v-ukraine-poroshenko.html

Racurs.ua

Из десяти иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые подписали обращение к константинопольскому патриарху относительно автокефалии украинской церкви, до вчерашнего объединительного собора добрались лишь двое. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, это стало результатом давления со стороны Русской православной церкви (РПЦ).

«Мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине», — отмечает Порошенко.

По его словам, процессом предоставления Украинской православной церкви автокефалии он, как президент Украины, начал заниматься еще в 2014 году, первая встреча со Вселенским патриархом состоялась в начале 2016 года.

С тех пор регулярно продолжались встречи и консультации.

«Нужно было два года, для того, чтобы мы вышли на публичную плоскость», — сообщил президент.

Порошенко отметил, что важную роль сыграла настойчивая позиция константинопольского патриарха, экзархов, а также поддержка инициативы о томосе Верховной Радой, общественными организациями и политическими деятелями.

Напомним, вчера на объединительном соборе в Киеве была создана Православная церковь Украины. Ее руководителем избрали митрополита Епифания.