Компания «Королівський Смак» объявила о вынужденной остановке производства. Фото:

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Компанія «Королівський Смак» оголосила про вимушену зупинку виробництва.

Будуть припинені закупівлі всіх видів олійних культур. Також планується скорочення персоналу. До таких дій компанія вдалася через проблеми з електропостачанням і постійну загрозу російських ударів. Про це керівник прес-служби підприємства Геннадій Тертичний 13 листопада повідомив у Facebook.

За його інформацією, регулярні перебої зі світлом не дозволяють забезпечити стабільну роботу виробничих потужностей. А потенційні російські удари створюють додаткові ризики для працівників.

Найскладніше в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина, — написав Тертичний.

Зазначається, що компанія має намір завершити відвантаження вже готової продукції.

Нагадаємо, 7 жовтня Київський картонно-паперовий комбінат, який виробляє паперові рушники, серветки, картон, туалетний папір «Обухів 65» та папір-основу, зупинив роботу. Зазначається про значні руйнування виробничих та складських приміщень комбінату, а також пошкодження обладнання й інженерних комунікацій.