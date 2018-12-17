Не змінюють своїх переконань: озвучено заяву позачергового синоду УПЦ МП щодо останніх подій (ВІДЕО)

Під час синоду, фото: YouTube

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Racurs.ua

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) продовжує вважати священнослужителів, які нещодавно об'єдналися в Православну церкву України, «розкольницькими течіями» та «неканонічними структурами», а тому рішення об'єднавчого собору, на котрому було проголошене створення автокефальної православної української церкви, на думку ієрархів УПЦ МП, «немає ніякого значення».

Такі результати сьогоднішнього позачергового синоду УПЦ МП, який відбувся на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомив у коментарі прес-службі УПЦ МП керуючий справами патріархату митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

Також, за його словами, було ухвалене рішення про звільнення з посад та заборону здійснювати священнослужіння стосовно священиків, як взяли участь в об'єднавчому соборі 15 грудня. Зокрема, йдеться про митрополита Вінницького і Барського Симеона та єпископа Переяслав-Хмельницького Олександра.

Новим єпископом Переяслав-Хмельницьким в УПЦ МП став клірик Київської єпархії архімандрит Діонісій (Пилипчук), вікарним архієреєм Дніпропетровської єпархії став архімандрит Андрій.

Зазначається, що синод також закликає вірян та священнослужителів УПЦ МП молитися за тих, «хто відійшов у розкол», щоб «Господь їх напоумив і дав сили повернутися в лоно православної церкви».

«Українська православна церква жива, вона діє, вона служить своєму народові», — наголошує Антоній.

Нагадаємо, очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній нещодавно розповів, який тепер статус в Україні має УПЦ МП.