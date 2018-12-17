Рада займеться назвою УПЦ Московського патріархату (ВІДЕО)

Митрополит Онуфрій, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n115745-rada-zaymetsya-nazvou-upc-moskovskogo-patriarhatu.html

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На пленарних засіданнях Ради, які відбудуться цього тижня парламент розгляне законопроекти щодо врегулювання питання назв церков в Україні, повідомив 17 грудня представник фракції БПП Олексій Гончаренко під час погоджувальної ради.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що якщо профільний парламентський комітет розгляне законопроекти у середу, то у четвер Рада може ухвалити рішення по ним.

Влітку нардеп Микола Княжицький вніс у раду проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України (№ 5309/П).

Наприкінці жовтня група нардепів внесла у Раду подібний законопроект № 5309.

Обидва документи передбачають, що церкви в Україні мають називатися відповідно до свого релігійного центру.

Нагадаємо, що у листопаді предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на «Російську православну церкву в Україні».

Сьогодні предстоятель Православної церкви України Епіфаній, якого у суботу, 15 грудня, обрали на Об'єднавчому соборі, розповів про новий статус Московського патріархату в Україні, а також його глави митрополита Онуфрія.

За словами Епіфанія, Онуфрій відтепер буде вважатися митрополитом Російської православної церкви, оскільки раніше Вселенський патріарх Варфоломій у листі до Онуфрія попереджав, що після Об'єднавчого собору титул «митрополита Київського і всієї України» отримає предстоятель Православної церкви України.

Епіфаній наголосив, що парафії Московського патріархату знаходяться під контролем РПЦ, маючи українську реєстрацію.