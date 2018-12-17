Рада займется названием УПЦ Московского патриархата (ВИДЕО)

Митрополит Онуфрий, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n115745-rada-zaymetsya-nazvaniem-upc-moskovskogo-patriarhata.html

Racurs.ua

На пленарных заседаниях Рады, которые состоятся на этой неделе парламент рассмотрит законопроекты относительно урегулирования вопроса названий церквей в Украине, сообщил 17 декабря представители фракции БПП Алексей Гончаренко во время согласительного совета.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что если профильный парламентский комитет рассмотрит законопроекты в среду, то в четверг Рада может принять решение по ним.

Летом нардеп Николай Княжицкий внес в раду проект постановления о принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (№ 5309/П).

В конце октября группа нардепов внесла в Раду похожый законопроект № 5309.

Оба документа предусматривают, что церкви в Украине должны называться по своему религиозному центру.

Напомним, что в ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Российскую православную церковь в Украине».

Сегодня предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, которого в субботу, 15 декабря, избрали на Объединительном соборе, рассказал о новом статусе Московского патриархата в Украине, а также его главы митрополита Онуфрия.

По словам Епифания, Онуфрий отныне будет считаться митрополитом Российской православной церкви, так как ранее Вселенский патриарх Варфоломей в письме Онуфрию предупреждал, что после Объединительного собора титул «митрополита Киевского и всей Украины» получит предстоятель Православной церкви Украины.

Епифаний отметил, что приходы Московского патриархата находятся под контролем РПЦ, имея украинскую регистрацию.