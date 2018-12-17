МВС повідомило про спрощення правил державної реєстрації автомобілів (ІНФОГРАФІКА)

В Україні внесено зміни до постанови щодо державної реєстрації транспортних засобів. Фото: Kafedra

https://racurs.ua/ua/n115747-mvs-povidomylo-pro-sproschennya-pravyl-derjavnoyi-reiestraciyi-avtomobiliv-infografika.html

Racurs.ua

В Україні внесено зміни до постанови щодо державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Twitter.

Згідно з новими правилами, відтепер не проводитиметься обов’язковий експертний огляд під час встановлення газобалонного обладнання, видачі тимчасового реєстраційного талону для передачі права користування (розпорядження) автомобілем, реєстрації нових транспортних засобів, їх перереєстрації у зв’язку зі зміною анкетних даних чи місця проживання власника, а також вибракування транспортного засобу.

За словами начальника головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія, відтепер ці послуги після реєстрації в електронній черзі відбуватимуться виключно в адміністратора сервісного центру, без необхідності проходити експертний огляд.

Як раніше повідомляв «Ракурс», торік уряд вніс зміни до процесу техогляду автотранспорту, які передбачають фото- і відеофіксацію процесу проведення обов’язкового технічного контролю, про що виконавець попереджає замовника.