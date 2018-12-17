Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні внесено зміни до постанови щодо державної реєстрації транспортних засобів. Фото: Kafedra

МВС повідомило про спрощення правил державної реєстрації автомобілів (ІНФОГРАФІКА)

17 гру 2018, 15:40
999

В Україні внесено зміни до постанови щодо державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Twitter.

Згідно з новими правилами, відтепер не проводитиметься обов’язковий експертний огляд під час встановлення газобалонного обладнання, видачі тимчасового реєстраційного талону для передачі права користування (розпорядження) автомобілем, реєстрації нових транспортних засобів, їх перереєстрації у зв’язку зі зміною анкетних даних чи місця проживання власника, а також вибракування транспортного засобу.

За словами начальника головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія, відтепер ці послуги після реєстрації в електронній черзі відбуватимуться виключно в адміністратора сервісного центру, без необхідності проходити експертний огляд.

В Україні внесено зміни до постанови щодо державної реєстрації транспортних засобів. Фото: Twitter МВС

Як раніше повідомляв «Ракурс», торік уряд вніс зміни до процесу техогляду автотранспорту, які передбачають фото- і відеофіксацію процесу проведення обов’язкового технічного контролю, про що виконавець попереджає замовника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше