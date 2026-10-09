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В Україні запровадять спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми, фото: Іван Вигівський
Паркомісця для водіїв з дітьми до трьох років з’являться в Україні — МВСhttps://racurs.ua/ua/n216734-parkomiscya-dlya-vodiyiv-z-ditmy-do-troh-rokiv-z-yavlyatsya-v-ukrayini-mvs.htmlРакурс
В Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.
Відповідну постанову, розроблену МВС, схвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Це рішення — насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми, — наголосив міністр.
Запроваджуються такі нововведення:
- нові розпізнавальні знаки на автомобіль. У водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини;
- відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 м від в’їзду на майданчик.
Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху, — додав Вигівський.