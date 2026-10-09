В Украине введут специальные паркоместа для водителей с детьми, фото: Иван Выговский

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В Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

Відповідну постанову, розроблену МВС, схвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Це рішення — насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми, — наголосив міністр.

Запроваджуються такі нововведення:

нові розпізнавальні знаки на автомобіль. У водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини;

відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 м від в’їзду на майданчик.