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В Украине введут специальные паркоместа для водителей с детьми, фото: Иван Выговский
Паркоместа для водителей с детьми до трех лет появятся в Украине — МВДhttps://racurs.ua/n216734-parkomesta-dlya-voditeley-s-detmi-do-treh-let-poyavyatsya-v-ukraine-mvd.htmlРакурс
В Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.
Відповідну постанову, розроблену МВС, схвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Це рішення — насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми, — наголосив міністр.
Запроваджуються такі нововведення:
- нові розпізнавальні знаки на автомобіль. У водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини;
- відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 м від в’їзду на майданчик.
Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху, — додав Вигівський.