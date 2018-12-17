EASA сертифікувала «Украерорух»: ЄС вперше в історії почав відкривати своє небо для України

Фото: “Украерорух” отримав сертифікат відповідності нормам Євросоюзу / Главком

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Racurs.ua

Держпідприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух» отримало сертифікат відповідності нормам Європейського Союзу як національний провайдер аеронавігаційного обслуговування, інформує прес-служба підприємства.

Представники «Украероруху» отримали сертифікат 17 грудня у штаб-квартирі Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) у Кельні. Раніше держпідприємство успішно пройшло масштабний аудит EASA.

Тепер цей сертифікат є підставою для отримання прав від Словаччини на надання послуг у словацькому повітряному просторі, щодо виконання операцій на аеродромі «Ужгород». Йдеться про особливість ужгородського аеропорту, оскільки літаки там злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини через близькість злітно-посадкової смуги до державного кордону.

«ЄС вперше в історії міжнародного партнерства відкриває своє небо для країни, яка не входить до блоку, зокрема, у частині повітряного простору Словаччини», — зазначив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпаніям Європи дозволили літати в Україну з аеропортів Польщі.