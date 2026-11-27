Лидеры Евросоюза не смогли согласовать новый заем для Украины на 45 млрд евро. Фото:

https://racurs.ua/n217695-lidery-es-ne-smogli-soglasovat-novyy-kredit-dlya-ukrainy-na-45-mlrd-evro.html

Ракурс

Лідери країн Європейського Союзу наразі не змогли домовитися про новий кредит для України

Пропозицію щодо позики для України в сумі 45 млрд євро в 2027 році підтримали 24 країни. Проти такого траншу виступають Чехія, Угорщина та Словаччина. Питання кредитування України знову повинні розглянути в грудні. Про це заявив Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта за підсумками спеціального засідання, що відбулося 26−27 листопада у Брюсселі, пише «Бабель».

Болгарія готова долучитися до нового кредиту Україні, але хоче спрямувати гроші в регіони, де проживають етнічні болгари, зосереджуючись на регіонах зі своїми національними меншинами. Ми повернемося до цього питання у грудні, — розповів він.

Наступний раунд переговорів відбудеться 17−18 грудня на саміті Європейської Ради.

Після сьогоднішнього засідання прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна скористається можливістю не долучатися до позики. І наголосив, що це ж планують зробити Чехія та Угорщина. Однак Словаччина не чинитиме перешкод, якщо інші країни захочуть фінансувати Україну.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр, як пише «Радіо Свобода», також виступив проти додаткового кредиту Україні на 45 млрд євро й не підтримав пропозицію відокремити фінансування цивільних потреб від військових. Крім того, він вважає неприйнятним фінансування України в межах наступного семирічного бюджету Європейського Союзу.

Мадяр підрахував, що Україна за цей період отримати 100 млрд євро, тоді як чисті надходження Угорщини з бюджету ЄС становитимуть близько 15 млрд.

Нагадаємо, 26 листопада прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна отримала від Світового банку та під гарантії уряду Японії 450 млн дол. Гроші надійшли за програмою RISE для підтримки бізнесу та SURGE для підтримки відбудови. Це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Джерело: «Бабель», «Радіо Свобода»