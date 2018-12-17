Заборонене місто в Пекіні стало найбільш відвідуваним музеєм світу

У 2018 році Заборонене місто відвідали 17 млн осіб, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n115749-zaboronene-misto-v-pekini-stalo-naybilsh-vidviduvanym-muzeiem-svitu.html

Racurs.ua

Стародавня резиденція китайських імператорів у Пекіні, також відома як Заборонене місто, стала найбільш відвідуваним музеєм світу за підсумками 2018 року.

Комплекс Гугун (Стародавній палац або Заборонене місто) раніше був зимовою резиденцією імператора Китаю, повідомляє 17 грудня ecns. cn

Минулого тижня, за даними адміністрації, він прийняв 17-мільйонного відвідувача у 2018 році. Це на 6,25% більше показника минулого року.

При цьому більшу частину відвідувачів складають молоді люди до 30 років. Нещодавно музей обмежив кількість відвідувань до 80 тис. у день, щоб забезпечити збереження давньої архітектури і артефактів.

Заборонене місто — найбільший палацовий комплекс в світі. Він розміщений у центрі Пекіна, займаючи площу в 72 га. В ньому розташовано понад 900 будинків.

Заборонене місто — зразок китайської палацової архітектури. У давнину служив резиденцією для правителів Китаю династій Мін і Цін, тобто з 1420 по 1912 роки. Заборонене місто отримало свою назву невипадково: вхід на його територію було заборонено звичайним людям під страхом повільної і болісної смерті.

Музей на території палацу був утворений в 1925 році. Тут налічується 1,86 млн експонатів, з яких будь-коли виставлялися тільки 2%. До 2020 року передбачається зробити доступними до 8% загальної колекції.

Нещодавно TripAdvisor назвав найпопулярніші туристичні об'єкти 2018 року. Перше місце в рейтингу посів римський Колізей. Ресурс визначив власний рейтинг, посилаючись на дані бронювання туристів.