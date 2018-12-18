Авария на водопроводе в Торецке: ГСЧС объявила причину

ГСЧС назвала причину отключения воды в Торецке

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила причину чрезвычайной ситуации в Торецке на Донбассе. Напомним, что город до сих пор остается без воды. Установлено, что воды в Торецке и соседних поселках нет из-за порыва водопровода, который произошел в результате боевых действий. Об этом сегодня, 18 декабря, заявила пресс-секретарь ГСЧС Вероника Бахал в эфире «112 Украина».

Она отметила, что жители Торецка и окружающих поселков сейчас без воды именно из-за боевых действий, повлекших серьезную аварию на водопроводе.

Ремонтные бригады до сих пор не могут начать работу и найти место повреждения водопровода, потому что нет никаких гарантий безопасности проведения работ на аварийном участке.

Напомним, что 17 декабря, на Донбассе произошла чрезвычайная ситуация, было остановлено централизованное водоснабжение Торецка и Железного, поселков Северного и Южного. Без централизованного водоснабжения до сих пор остаются 42 тыс. 813 человек. Местные власти приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного уровня. Сегодня утром для населения организовали подвоз технической и питьевой воды. Вчера местные жители могли набирать воду из пожарных гидрантов, естественных водоемов и колодцев.