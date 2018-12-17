Чрезвычайная ситуация на Донбассе: отключили водоснабжение Торецка, Железного и нескольких поселков

Чрезвычайная ситуация на Донбассе, отключено водоснабжение Торецка

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Racurs.ua

Сегодня, 17 декабря, на Донбассе произошла чрезвычайная ситуация, отключили водоснабжение Торецка, Железного и нескольких поселков. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Вчера, 16 декабря, в ГСЧС поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе «Горловка — Торецк», поэтому Горловская фильтровальная станция № 2 остановила подачу воды по водопроводу. Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецка и Железного, поселков Северный и Южный. Без централизованного водоснабжения остаются 42 тыс. 813 человек.

Сегодня приняли решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Забор питьевой воды возможен из водопроводного узла в Торецке и поселке Новгородское Торецкого городского совета. Забор технической воды возможен из четырех пожарных гидрантов, установленных на трубопроводе с технической водой с круглосуточной подачей воды, трех скважин с технической водой, а также двух природных водоемов с возможностью забора воды. Дополнительно есть семь колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе, для самостоятельного забора технической воды населением.

Завтра, 18 декабря, населению будут подвозить питьевую и техническую воду.

Напомним, как на Донбассе прекращалось водоснабжение из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции.