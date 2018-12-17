Волкер об атаке РФ на Азове: Москва перешла к открытой эскалации конфликта с Украиной

Курт Волкер / Фото: Twitter

https://racurs.ua/n115758-volker-ob-atake-rf-na-azove-moskva-pereshla-k-otkrytoy-eskalacii-konflikta-s-ukrainoy.html

Racurs.ua

Недавняя агрессия России в Керченские потоке отличается от войны на востоке Украины тем, что Москва продолжает отрицать свое присутствие на оккупированном Донбассе. В то же время в ситуации с Азовским морем — Кремль открыто заявляет о своих намерениях. Об этом сегодня в ходе брифинга для представителей СМИ в Брюсселе рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«На последних переговорах Россия продолжала отрицать свою ответственность за войну на востоке Украины, свое присутствие на Донбассе… В то же время Россия открыто осуществила акт агрессии на корабли ВМС Украины в международных водах. И это вызывает серьезную обеспокоенность», — отметил американский дипломат.

Он напомнил, что сначала Россия аннексировала украинский Крым, затем заявила претензии на воды вокруг оккупированного полуострова, а сейчас хочет установить полный контроль над Керченским проливом и Азовским морем, вопреки международным соглашениям.

«Мы не согласны с действиями России в Керченском проливе, а также агрессией в международных водах… Москва продолжает нарушать международные договоренности, похитив и бросив за решетку украинских моряков», — добавил Волкер.

По его словам, в рамках сегодняшних встреч с партнерами США в Брюсселе, он обсуждал ситуацию с агрессией РФ на Азове.

«Инцидент в Керченском проливе вызвал волну серьезного беспокойства в Европе. Украина может быть уверена — США, НАТО и ЕС постоянно призывают Россию немедленно освободить военнопленных украинских моряков», — отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

Вместе с тем, Волкер считает маловероятным, что РФ согласится отпустить моряков к Рождеству.

«Они не идут на контакт», — резюмировал дипломат.

Напомним, 25 ноября российские военнослужащие обстреляли и захватили в акватории Керченского пролива корабли ВМС Украины, которые направлялись в порты Азовского моря. В плен попали свыше 20-ти украинских военнослужащих. Затем контролируемый Россией суд в оккупированном Крыму бросил их за решетку на два месяца.