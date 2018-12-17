Волкер про атаку РФ у морі: Москва перейшла до відкритої ескалації конфлікту з Україною

Курт Волкер / Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n115758-volker-pro-ataku-rf-u-mori-moskva-pereyshla-do-vidkrytoyi-eskalaciyi-konfliktu-z-ukrayinou.html

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Нещодавня агресія Росії у Керченські потоці відрізняється від війни на сході України тим, що Москва продовжує заперечувати присутність своєї армії на окупованому Донбасі. Водночас у ситуації з Азовським морем — Кремль відкрито заявляє про свої наміри. Про це сьогодні під час брифінгу для представників ЗМІ у Брюсселі розповів спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

«Впродовж останніх переговорів Росія продовжувала заперечувати свою відповідальність за війну на сході України, заперечуючи свою присутність на Донбасі… В той же час Росія відкрито здійснила акт агресії на кораблі ВМС України у міжнародних водах. І це викликає серйозні занепокоєння», — зазначив американський дипломат.

Він нагадав, що спочатку Росія анексувала український Крим, потім заявила претензії на води навколо окупованого півострова, а зараз хоче встановити повний контроль над Керченською протокою і Азовським морем, всупереч міжнародним угодам.

«Ми не погоджуємося з діями Росії у Керченській протоці, а також агресією у міжнародних водах… Москва й надалі продовжує порушувати міжнародні домовленості, викравши та ув’язнивши українських моряків», — додав Волкер.

За його словами, в рамках сьогоднішніх зустрічей з партнерами США у Брюсселі, він обговорював ситуацію з агресією РФ у морі.

«Інцидент на Азові викликав хвилю серйозного занепокоєння у Європі. Україна може бути певною — у США, НАТО та ЄС постійно закликають Росію негайно звільнити військовополонених українських моряків», — зазначив спецпредставник Держдепартаменту США.

Разом з тим, Волкер вважає малоймовірним те, що РФ погодиться відпустити моряків до Різдва.

«Вони не йдуть на контакт», — резюмував дипломат.

Нагадаємо, 25 листопада російські військовослужбовці обстріляли та захопили в акваторії Керченської протоки кораблі ВМС України, які прямували до портів Азовського моря. У полон потрапили понад 20 українських військовослужбовців. Згодом контрольований Росією суд в окупованому Криму кинув їх за ґрати на два місяці.