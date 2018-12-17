На острове Ява в жерле вулкана нашли гигантскую пирамиду (ФОТО)

На острове Ява нашли пирамиду.

https://racurs.ua/n115757-na-ostrove-yava-v-jerle-vulkana-nashli-gigantskuu-piramidu-foto.html

Racurs.ua

В Индонезии ученые проанализировали крупный рукотворный объект, возраст которого может достигать примерно 28 тыс. лет. Для этого были использованы космические снимки горы Гунунг Паданг на острове Ява. Находится странный объект в жерле потухшего вулкана. По мнению ученых, он может быть древней постройкой, похожей на пирамиду, пишет Naked-science.

Во время последних исследований оказалось, что этот объект простирается глубоко под землю, представляя собой единый комплекс, вероятно, в древности это был храм. Ранее некоторые эксперты уже высказывали предположения, что объект может быть одной из древних пирамид.

Раскопки показали, что общая площадь комплекса составляет примерно 15 га. Высота строения около 30 м, состоит они из трех частей. Радиоуглеродый анализ показал, что пирамида могла быть создана 15−28 тыс. лет назад.

Исследования показали, что внутри есть полости, возможно, это потайные комнаты или ходы.

Ранее сообщалось, что археологи приблизились к пониманию того, как древним египтянам удалось построить великую пирамиду Гизы.