Люди прислушиваются к искусственному интеллекту, несмотря на неприязнь к нему, фото: Gitbit

https://racurs.ua/n217659-nepriyazn-k-iskusstvennomu-intellektu-ne-umenshaet-ego-vliyaniya-na-ludey-uchenye.html

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Неприязнь до штучного інтелекту (ШІ) не зменшує впливу цієї технології на людей та їхні рішення.

Про це свідчать результати нового дослідження учених із Лондонського університету Сіті Сент-Джордж, опублікованого в журналі Personality and Social Psychology Bulletin, повідомляє видання EurekAlert.

У серії експериментів із фінансового планування вчені не виявили різниці в тому, наскільки сильно на учасників впливали поради ШІ чи людей, попри те, що більшість учасників висловлювали антипатію до ШІ та надавали перевагу живим консультантам. Це свідчить, що сприйняття поради ШІ як корисної може переважувати заявлені вподобання.

До дослідження учені залучили понад 1 тис. 250 учасників:

спочатку ті вказали, від кого хотіли б отримувати поради — від людини чи від ШІ;

далі учасники ухвалювали початкові інвестиційні рішення, отримували рекомендації від випадково призначеного радника (людини або ШІ) й могли скоригувати свій вибір, ризикуючи реальним виграшем або втратою грошей;

порівняння початкових і фінальних рішень засвідчило — учасники однаковою мірою враховували поради як людей, так і ШІ.

Вчені пояснюють цей розрив між вподобаннями та фактичним впливом за аналогією зі стилями навчання: людина може віддавати перевагу перегляду відео, але краще засвоювати матеріал із тексту. Так само недовіра до ШІ визначає бажання обрати людського порадника, але під час самого ухвалення фінансових рішень люди приймають підказки ШІ незалежно від рівня довіри до нього.

Учені зазначають, що у Великій Британії та США ставлення до ШІ погіршується, проте люди все більше звертаються до нього, щоб отримати поради з усіх типів тем — від домашніх завдань до відносин. Цей парадокс найбільш виражений у молодих людей, які не люблять ШІ більше, ніж літні люди, але також використовують його більше, ніж літні люди.

Дослідження пояснює цей парадокс тим, що ставлення до ШІ та навчання на основі його порад зумовлені різними чинниками.

На ставлення до ШІ та на навчання за допомогою ШІ впливають різні чинники; люди можуть не любити ШІ, але все одно перебувати під його впливом, — резюмують дослідники.

З одного боку, це відкриває доступ до дешевших консультацій, зокрема фінансових, а з іншого — несе ризик: навіть неприязнь до технології не захищає від помилкових або упереджених рекомендацій ШІ.

Джерело: EurekAlert