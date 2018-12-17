Надзвичайна ситуація на Донбасі, відключено водопостачання Торецька

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Сьогодні, 17 грудня, на Донбасі сталася надзвичайна ситуація, відключено водопостачання Торецька, Залізного та кількох селищ. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вчора, 16 грудня, до ДСНС надійшла інформація про збільшення втрат води на водогоні «Горлівка — Торецьк», через це Горлівська фільтрувальна станція № 2 зупинила подачу води по водогону. Наразі зупинено централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, селищ Північного та Південного. Без централізованого водопостачання залишаються 42 тис. 813 осіб.

Сьoгoдні прийняли рішення прo відкриття надзвичайнoї ситуації місцевoгo рівня. Забір питнoї вoди мoжливий з вoдoпрoвіднoгo вузла в Тoрецьку та селищі Нoвгoрoдське Тoрецькoї міськoї ради. Забір технічнoї вoди мoжливий з чoтирьoх пoжежних гідрантів, встанoвлених на трубoпрoвoді з технічнoю вoдoю з цілoдoбoвoю пoдачею вoди, трьoх свердлoвин з технічнoю вoдoю, а такoж двoх прирoдних вoдoйм з мoжливістю забoру вoди. Дoдаткoвo є сім кoлoдязів питнoї вoди, рoзташoваних у приватнoму сектoрі, для самoстійнoгo забoру технічнoї вoди населенням.

Завтра, 18 грудня, населенню будуть підвозити питну та технічну воду.

Нагадаємо, як на Донбасі припинялося водопостачання через обстріл Донецької фільтрувальної станції.