У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок НС. Фото:

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У Києві створюють запаси продуктів і питної води.

Першочергово столиця готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах під час тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, повідомила КМДА у Facebook.

У межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026−2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми, — йдеться у повідомленні.

Влада планує використовувати ці запаси у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії. Крім того, ці запаси можуть надати як допомогу постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, а також для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

У КМДА додали, що столиця за підтримки благодійних і громадських організацій має можливість організувати гаряче харчування для 25 тис. людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва також планує закупити ще 20 тис. продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що РФ цілеспрямовано б'є по складах і продовольчій логістиці України й вже знищила до 90% сучасних потужностей для зберігання.