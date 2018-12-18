Макрон будет бороться с кризисом, взимая налоги с Гугл и Фейсбук

Налог на соцсети может наполнить бюджет Франции на 500 млн евро в 2019 году

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Racurs.ua

Французские власти планируют ввести отдельный налог для крупных технологических компаний уже с 1 января 2019 года.

Это позволит наполнить бюджет на дополнительные 500 млн евро уже в 2019 году, сообщает Politico з ссылкой на слова министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

При этом Франция не будет ждать решения Еврокомиссии, которая также рассматривает возможность ввести так называемый цифровой налог для иностранных IT-компаний.

Франция и Германия уже длительное время призывают комиссию ЕС принять соответствующие решения, но против этого выступают некоторые другие страны — Ирландия, Швеция, Финляндия и Чехия.

В начале 2018 года Еврокомиссия обнародовала предложение о взыскании налога на доходы интернет-компаний с глобальным доходом более 850 млн евро в год. Речь шла о ставке налога в 3%.

Если предложение поддержат, то новые правила будут касаться таких компаний, как Google (Гугл), Apple (Эпл), Facebook (Фейсбук) и Amazon (Амазон).

Критики таких мероприятий опасаются, что они нарушат международные правила равноправного отношения ко всем компаниям. Для того, чтобы ЕС одобрил налоговые изменения, их должны поддержать все страны-члены союза.

Напомним, что на фоне беспрецедентных акций протеста президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря объявил во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Правительство Франции готовит меры по преодолению кризиса на ближайшие полтора года. С 1 января 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет в стране на 100 евро. Кроме этого, Макрон пообещал не облагать сверхурочные часы работы, а также специальную премию в конце года.