Макрон боротиметься із кризою, стягуючи податки з Гугл та Фейсбук

Податок на соцмережі може наповнити бюджет Франції на 500 млн євро у 2019 році

https://racurs.ua/ua/n115771-makron-borotymetsya-iz-kryzou-styaguuchy-podatky-z-gugl-ta-feysbuk.html

Racurs.ua

Французька влада планує ввести окремий податок для великих технологічних компаній вже з 1 січня 2019 року.

Це дозволить наповнити бюджет на додаткові 500 млн євро вже у 2019 році, повідомляє Politico з посиланням на слова міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера.

При цьому Франція не буде чекати рішення Єврокомісії, яка також розглядає можливість ввести так званий цифровий податок для іноземних IT-компаній.

Франція і Німеччина вже тривалий час закликають комісію ЄС прийняти відповідні рішення, але проти цього виступають деякі інші країни — Ірландія, Швеція, Фінляндія і Чехія.

На початку 2018 року Єврокомісія оприлюднила пропозицію про стягнення податку на доходи інтернет-компаній з глобальним доходом в більш 850 млн євро на рік. Йшлося про ставку податку у 3%.

Якщо пропозицію підтримають, то нові правила стосуватимуться таких компаній, як Google (Гугл), Apple (Епл), Facebook (Фейсбук) і Amazon (Амазон).

Критики таких заходів побоюються, що вони порушать міжнародні правила рівноправного ставлення до всіх компаній. Для того, щоб ЄС схвалив податкові зміни, їх повинні підтримати всі країни-члени союзу.

Нагадаємо, що на тлі безпрецедентних акцій протесту президент Франції Еммануель Макрон 10 грудня оголосив у Франції надзвичайний економічний і соціальний стан. Уряд Франції готує заходи щодо подолання кризи на найближчі півтора року. З 1січня 2019 року мінімальний розмір зарплати виросте в країні на 100 євро. Крім цього, Макрон пообіцяв не оподатковувати понаднормові години роботи, а також спеціальну премію в кінці року.