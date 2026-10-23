Зеленський підписав закон про оподаткування посилок до 150 євро

Закон про оподаткування посилок підписано, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n217005-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-opodatkuvannya-posylok-do-150-ievro.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав закони про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№ 15111-д), а також про зміни до Податкового (№ 16051−1) й Митного (№ 15460) кодексів, які скасовують звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Про це свідчать дані на сторінках відповідних законопроектів на сайті Ради.

Закон про звітність онлайн-платформ передбачає впровадження європейської моделі обміну податковими даними. Згідно з його норамами, цифрові платформи будуть зобов’язані звітувати про доходи користувачів та передавати відповідну інформацію податковій службі. Це поширюватимуться як на діяльність із продажу товарів, так і на надання послуг через електронні сервіси.

Зміни до Податкового та Митного кодексів передбачають оподаткування міжнародних посилок незалежно від їхньої вартості, зокрема відправлень ціною до 150 євро, які раніше мали податкову пільгу. Водночас для некомерційних міжнародних посилок вартістю до 45 євро звільнення від ПДВ збережеться.

Нардеп зі «Слуги народу» Олексій Леонов на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що протягом поточного року в Україну надійшло близько 95 млн міжнародних посилок загальною вартістю 160 млрд грн. Очікується, що нововведення приноситиме бюджету до 12 млрд грн щороку.

За словами нардепа, узгодженою датою запровадження нових правил є 1 січня 2027 року, проте її ще можуть спробувати відтермінувати.