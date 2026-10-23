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Ракурс
Закон о налогообложении посылок подписано, фото: ChatGPT

Зеленский подписал закон о налогообложении посылок до 150 евро

23 окт 2026, 16:22
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Источник: Ракурс


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