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Закон о налогообложении посылок подписано, фото: ChatGPT
Зеленский подписал закон о налогообложении посылок до 150 евро
https://racurs.ua/n217005-zelenskiy-podpisal-zakon-o-nalogooblojenii-posylok-do-150-evro.html
23 окт 2026, 16:22
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Источник:
Ракурс
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