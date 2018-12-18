Без «Донбасса»: в США объявили короткие списки претендентов на «Оскар» (ВИДЕО)

Киноакадемики определились с короткими списками фильмов, из которых впоследствии выберут номинантов на "Оскар"-2019

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Racurs.ua

Американская академия киноискусств 17 декабря объявила шорт-листы претендентов в девяти номинациях премии «Оскар».

Украинский фильм «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы не попал в короткий список так же, как и выдвинутая Россией картина «Собибор» Константина Хабенского, сообщает официальный сайт киноакадемии.

Эти ленты были представлены в номинации на лучший фильм на иностранном языке. В шорт-лист этой номинации вошли: «Магазинные воришки» (Япония), «Капернаум» (Ливан), «Горящий» (Южная Корея), «Айка» (Казахстан), «Работа без авторства» (Германия), «Виноватый» (Дания), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Холодная война» (Польша).

В то же время в шорт-лист на «Оскар» вошел фильм о мальчике из Донбасса «Удаленный лай собак». Его снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.

В номинациях за лучшие грим и прически среди семи фильмов поборются также «Богемская рапсодия» и «Черная пантера».

В номинации на лучшую музыку к фильму гораздо больше известных кандидатов — «Мстители.Война бесконечности», «Черная пантера», «Смерть Сталина», «Фантастические звери: Преступления Ґринденвальда», «Первый человек», «Тихое место» и «Первом игроку приготовиться».

Номинантов Американская киноакадемия объявит 22 января, а сама церемония вручения кинопремии «Оскар» состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Ее покажут в 225 странах мира.

Напомним, что фильм Сергея Лозницы «Донбасс» создавали при поддержке Госкино Украины и в копродукции Германии, Нидерландов, Франции и Румынии. Съемки начались в феврале 2018 года в окрестностях Кривого Рога. Кинолента состоит из ряда воспроизводимых настоящих историй, случившихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.