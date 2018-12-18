Без «Донбасу»: у США оголосили короткі списки претендентів на «Оскар» (ВІДЕО)

Кіноакадеміки визначилися із короткими списками фільмів, з яких згодом оберуть номінантів на "Оскар"-2019

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Racurs.ua

Американська академія кіномистецтв 17 грудня оголосила шорт-листи претендентів у дев’яти номінаціях премії «Оскар».

Український фільм «Донбас» режисера Сергія Лозниці не потрапив до короткого списку так само, як і висунута Росією картина «Собібор» Костянтина Хабенського, повідомляє офіційний сайт кіноакадемії.

Ці стрічки були представлені у номінації на кращий фільм іноземною мовою. У шорт-лист цієї номінації увійшли: «Крамничні злодюжки» (Японія), «Капернаум» (Ліван), «Палаючий» (Південна Корея), «Айка» (Казахстан), «Робота без авторства» (Німеччина), «Винний» (Данія), «Перелітні птахи» (Колумбія), «Холодна війна» (Польща).

Водночас до шорт-листа на «Оскар» увійшов фільм про хлопчика з Донбасу «Віддалений гавкіт собак». Його знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік.

У номінаціях за найкращі грим та зачіски серед семи фільмів позмагаються також «Богемська рапсодія» та «Чорна Пантера».

У номінації на найкращу музику до фільму набагато більше відомих кандидатів — «Месники: Війна нескінченності», «Чорна Пантера», «Смерть Сталіна», «Фантастичні звірі: Злочини Ґрінденвальда», «Перша людина», «Тихе місце» та «Першому гравцю приготуватися». У нагороді за найкращу пісню до фільму є також трек Кендріка Ламара All the Stars, який був саундтреком до «Чорної пантери».

Номінантів Американська кіноакадемія оголосить 22 січня, а сама церемонія вручення кінопремії «Оскар» відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі. Її покажуть у 225 країнах світу.

Нагадаємо, що фільм Сергія Лозниці «Донбас» створювали за підтримки Держкіно України та у копродукції Німеччини, Нідерландів, Франції та Румунії. Зйомки стрічки розпочалися у лютому 2018 року на околицях Кривого Рогу. Кінострічка складається з низки відтворених справжніх історій, що трапилися на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.