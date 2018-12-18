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Проукраїнську резолюцію в ООН підтримали більшістю голосів, фото — Твіттер МЗС України

Кримська резолюція Генасамблеї ООН: стало відомо, які країни підтримали Росію (ІНФОГРАФІКА)

18 гру 2018, 08:22
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Генеральна асамблея ООН 17 грудня схвалила резолюцію щодо проблеми мілітаризації Криму, а також частин Азовського і Чорного морів.

Проукраїнську резолюцію підтримали більшістю голосів, але в ООН знайшлися 19 країн, які висловилися проти, а 40 — утрималися під час голосування, повідомляє Твіттер МЗС.

Проти, зокрема, проголосували такі країни: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

Держави, які голосували проти кримської резолюції

Резолюцію ініціювала Україна. Співавторами погодилися стати понад 40 країн світу. Серед них — США, Канада, Німеччина, Литва, Польща і Естонія.

У ній Росію закликають вивести війська з території окупованого Криму і засуджується зростаюча російська військова присутність в Чорному і Азовському морях.

Крім того, у документі йдеться про припинення переслідування Росією комерційних суден і обмеження нею міжнародного судноплавства в Чорному і Азовському морях.

Резолюція засуджує російський напад на українські кораблі у Керченській протоці, який стався 25 листопада.

Суть резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів, фото — Твіттер МЗС України

Нагадаємо, що торік за резолюцію щодо Криму проголосувало 70 країн, 20 виступили проти. Серед країн, які не підтримали резолюцію, були Білорусь, Росія, Венесуела та Північна Корея.

Джерело: Ракурс


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