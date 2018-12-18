Кримська резолюція Генасамблеї ООН: стало відомо, які країни підтримали Росію (ІНФОГРАФІКА)

Проукраїнську резолюцію в ООН підтримали більшістю голосів, фото — Твіттер МЗС України

https://racurs.ua/ua/n115768-krymska-rezoluciya-genasambleyi-oon-stalo-vidomo-yaki-krayiny-pidtrymaly-rosiu-infografika.html

Racurs.ua

Генеральна асамблея ООН 17 грудня схвалила резолюцію щодо проблеми мілітаризації Криму, а також частин Азовського і Чорного морів.

Проукраїнську резолюцію підтримали більшістю голосів, але в ООН знайшлися 19 країн, які висловилися проти, а 40 — утрималися під час голосування, повідомляє Твіттер МЗС.

Проти, зокрема, проголосували такі країни: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

Резолюцію ініціювала Україна. Співавторами погодилися стати понад 40 країн світу. Серед них — США, Канада, Німеччина, Литва, Польща і Естонія.

У ній Росію закликають вивести війська з території окупованого Криму і засуджується зростаюча російська військова присутність в Чорному і Азовському морях.

Крім того, у документі йдеться про припинення переслідування Росією комерційних суден і обмеження нею міжнародного судноплавства в Чорному і Азовському морях.

Резолюція засуджує російський напад на українські кораблі у Керченській протоці, який стався 25 листопада.

Нагадаємо, що торік за резолюцію щодо Криму проголосувало 70 країн, 20 виступили проти. Серед країн, які не підтримали резолюцію, були Білорусь, Росія, Венесуела та Північна Корея.