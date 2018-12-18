Крымская резолюция Генассамблеи ООН: стало известно, какие страны поддержали Россию (ИНФОГРАФИКА)

Проукраинскую резолюцию в ООН поддержали большинством голосов, фото — Твиттер МИД Украины

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Генеральная ассамблея ООН 17 декабря приняла резолюцию по проблеме милитаризации Крыма, а также частей Азовского и Черного морей.

Проукраинскую резолюцию поддержали большинством голосов, но в ООН нашлись 19 стран, которые высказались против, а 40 — воздержались при голосовании, сообщает Твиттер МИД.

Против, в частности, проголосовали такие страны: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

Резолюцию инициировала УкраинА. Соавторами согласились стать более 40 стран мира. Среди них — США, Канада, Германия, Литва, Польша и Эстония.

В ней Россию призывают вывести войска из оккупированного Крыма, осуждается растущая российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Кроме того, в документе говорится о прекращении преследования Россией коммерческих судов и ограничения международного судоходства в Черном и Азовском морях.

Резолюция осуждает российское нападение на украинские корабли в Керченском проливе, который произошел 25 ноября.

В прошлом году за резолюцию по Крыму проголосовало 70 стран, 20 выступили против. Среди стран, которые не поддержали резолюцию, были Беларусь, Россия, Венесуэла и Северная Корея.