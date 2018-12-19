У Карпатах місцями намело вже майже 80 см снігу (ФОТО)

Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n115860-u-karpatah-miscyamy-namelo-vje-mayje-80-sm-snigu-foto.html

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У горах Карпат 19 грудня насипало 79 см снігу. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook.

На горі Пожижевська станом на сьогоднішній ранок висота снігового покриву становить 37−67 см. Температура повітря тут зафіксована в 5° нижче нуля, вітру немає, хмарно. Зберігається небезпека сходження лавин.

На Закарпатті на сніголавинній станції Плай теж штиль, температура повітря мінус 7°. Снігу намело до 49 см.

На сніголавинному посту Драгобат висота снігового покриву становить 79 см, а температура повітря 10° нижче нуля.

Окрім того, метеорологи заявляють, що 19−20 грудня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека третього рівня. У горах західної та центральної частин Закарпатської та Львівської областей очікується низька снiголавинна небезпека першого рівня.

Туристів закликають уникати крутих схилів, оскільки можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Нагадаємо, днями небувалі опади спричинили сніговий колапс на дорогах західної України. Сніг у деяких областях йшов кілька днів поспіль. Опади спричинили велику кількість викликів рятувальників, які вивільняли із заметів автомобілі.