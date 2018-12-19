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Ракурс
Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбук

У Карпатах місцями намело вже майже 80 см снігу (ФОТО)

19 гру 2018, 15:40
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У горах Карпат 19 грудня насипало 79 см снігу. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook.

На горі Пожижевська станом на сьогоднішній ранок висота снігового покриву становить 37−67 см. Температура повітря тут зафіксована в 5° нижче нуля, вітру немає, хмарно. Зберігається небезпека сходження лавин.

На Закарпатті на сніголавинній станції Плай теж штиль, температура повітря мінус 7°. Снігу намело до 49 см.

На сніголавинному посту Драгобат висота снігового покриву становить 79 см, а температура повітря 10° нижче нуля.

Окрім того, метеорологи заявляють, що 19−20 грудня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека третього рівня. У горах західної та центральної частин Закарпатської та Львівської областей очікується низька снiголавинна небезпека першого рівня.

Туристів закликають уникати крутих схилів, оскільки можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост та Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах у Facebook

Нагадаємо, днями небувалі опади спричинили сніговий колапс на дорогах західної України. Сніг у деяких областях йшов кілька днів поспіль. Опади спричинили велику кількість викликів рятувальників, які вивільняли із заметів автомобілі.

Джерело: Ракурс


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