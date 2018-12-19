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Ракурс
Пожежники. Фото: Інформатор

У Києві в одному з ліцеїв спалахнула пожежа, учнів евакуювали (ВІДЕО)

19 гру 2018, 15:25
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У Києві сталася пожежа під час уроків в одному з ліцеїв. Про це 19 грудня повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

Зазначається, що подія сталася близько 11.00 в ліцеї № 300 у Дарницькому районі. Педагоги та адміністрація закладу евакуювали дітей до приїзду співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу теж ліквідували до приїзду рятувальників. Виявилося, що горіло сміття в підсобному приміщенні слюсаря.

Причина пожежі наразі встановлюється. В мережі звилося кілька відео пожежі.

Нагадаємо, 10 листопада в супермаркеті «Лента» в місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 5 тис. кв м. Рятувальники присвоїли пожежі третій рівень небезпеки.

Джерело: Ракурс


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