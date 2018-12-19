У Києві в одному з ліцеїв спалахнула пожежа, учнів евакуювали (ВІДЕО)

Пожежники. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n115859-u-kyievi-v-odnomu-z-liceyiv-spalahnula-pojeja-uchniv-evakuuvaly-video.html

Racurs.ua

У Києві сталася пожежа під час уроків в одному з ліцеїв. Про це 19 грудня повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

Зазначається, що подія сталася близько 11.00 в ліцеї № 300 у Дарницькому районі. Педагоги та адміністрація закладу евакуювали дітей до приїзду співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу теж ліквідували до приїзду рятувальників. Виявилося, що горіло сміття в підсобному приміщенні слюсаря.

Причина пожежі наразі встановлюється. В мережі звилося кілька відео пожежі.

Нагадаємо, 10 листопада в супермаркеті «Лента» в місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 5 тис. кв м. Рятувальники присвоїли пожежі третій рівень небезпеки.