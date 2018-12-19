Чим захищатимемо країну: «Укроборонпром» розповів про 1 тис. переданих армії одиниць техніки (ФОТО, ВІДЕО)

Над державним бронетанковим замовленням працювали 18 підприємств. фото — "Укроборонпром"

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Підприємства «Укроборонпрому» у 2018 році передали українському війську понад 1000 одиниць нової, модернізованої та відремонтованої військової техніки та озброєння, повідомили 19 грудня у державному концерні.

Над державним замовленням працювали 18 підприємств бронетанкового кластеру «Укробронпрому».

Бойові машини виготовляли, модернізували і ремонтували у Харкові — на «КБ машинобудування ім. Морозова» та «Заводі ім. Малишева», а також на Київському, Житомирському, Харківському, Львівському та Миколаївському бронетанкових заводах.

У 2018 році виїзні бригади відремонтували понад 650 одиниць озброєння безпосередньо у польових умовах, зокрема, у зоні проведення операції Об‘єднаних сил.

Одним з головних завдань, яке у 2018 році виконали бронетанкові підприємства «Укроборонпрому», стало збільшення виробництва корпусів для БТР-3 та БТР-4.

Бронетанкові заводи були зосереджені на впровадженні нових технологій для модернізації вже існуючих зразків техніки.

Пріоритетом у цьому сенсі була розробка БМП-У на «Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. Морозова». Ця машина покликана замінити БМП-1 та БМП-2.

Рівень захисту, показники маневреності і швидкості на полі бою, озброєння, технічні показники новинки у декілька разів перевищують рівень попередніх марок бойових машин піхоти.

У Харкові ведуться й роботи зі створення перспективного танка нового покоління, автоматизація управління яким скоротить кількість членів екіпажу з трьох до двох осіб.

На підприємствах «Укроборонпрому» тривають також роботи з глибокої модернізації і випробувань танка Т-72АМТ, БТР-4МВ1, бойової розвідувальної машини «Мангуст», броньованої ремонтно-евакуаційної машини «Лев».

Цього року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила підприємствам «Укроборонпрому» не повертати борги компаніям, зареєстрованим у державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором.

Борг виник після укладення до 2014 року угод підприємствами-учасниками концерну з російськими замовниками. Заборгованість «Укроборонпрому» становила 3,8 млрд грн.