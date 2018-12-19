Чем защитим страну: «Укроборонпром» рассказал об 1 тыс. переданных армии единицах техники (ФОТО, ВИДЕО)

Над государственным бронетанковым заказом работали 18 предприятий. фото — "Укроборонпром"

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Racurs.ua

Предприятия «Укроборонпрома» в 2018 году передали украинской армии более 1 тыс единиц новой, модернизированной и отремонтированной военной техники и вооружений, сообщили 19 декабря в государственном концерне.

Над государственным заказом работали 18 предприятий бронетанкового кластера «Укробронпрома».

Боевые машины изготавливали, модернизировали и ремонтировали в Харькове — на «КБ машиностроения им. Морозова» и «Заводе им. Малышева», а также на Киевском, Житомирском, Харьковском, Львовском и Николаевском бронетанковых заводах.

В 2018 году выездные бригады отремонтировали более 650 единиц вооружения непосредственно в полевых условиях, в частности, в зоне проведения операции Объединенных сил.

Одной из главных задач, которую в 2018 году выполнили бронетанковые предприятия «Укроборонпрома», стало увеличение производства корпусов для БТР-3 и БТР-4.

Бронетанковые заводы были сосредоточены на внедрении новых технологий для модернизации уже существующих образцов техники.

Приоритетом в этом смысле была разработка БМП-У в «Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова». Эта машина призвана заменить БМП-1 и БМП-2.

Уровень защиты, показатели маневренности и скорости на поле боя, вооружение, технические показатели новинки в несколько раз превышают уровень предыдущих марок боевых машин пехоты.

В Харькове ведутся и работы по созданию перспективного танка нового поколения, автоматизация управления которым сократит количество членов экипажа с трех до двух человек.

На предприятиях «Укроборонпрома» продолжаются также работы по глубокой модернизации и испытаний танка Т-72АМТ, БТР-4МВ1, боевой разведывательной машины «Мангуст», бронированной ремонтно-эвакуационной машины «Лев».

В этом году Верховная Рада приняла закон, которым разрешила предприятиям «Укроборонпрома» не возвращать долги компаниям, зарегистрированным в государстве, признанном Радой государством-агрессором.

Долг возник после заключения до 2014 года соглашений предприятиями-участниками концерна с российскими заказчиками. Задолженность «Укроборонпрома» составила 3,8 млрд грн.